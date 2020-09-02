حالة كورونا جديدة في اتحاد الكرة.. إصابة نجم الزمالك السابق والجبلاية تتكتم





كان الدكتور محمود سعد مدير إدارة الإعلام فى اتحاد الكرة أصيب بفيروس كورونا فى عيد الفطر المبارك ودخل مستشفى السلام وتعافى من الإصابة إلى جانب عدد من موظفى الحسابات والعلاقات العامة.









قال المصدر أن أحد القيادات فى الإدارات وهو أحد أبرز نجوم نادى الزمالك السابقين تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا ودخل العزل المنزلى وتلقى بروتوكول العلاج بعد ثبوت إيجابية العينة الأشعة المقطعية وتحاليل الدم.











أشار المصدر إلى أنه تم نقل المصاب بفيروس كورونا إلى أحد المستشفيات فى القاهرة لتلقى العلاج بعدها.









اوضح ان مسئولى الجبلاية فرضوا السرية التامة خلال الأيام الماضية داخل مقر الاتحاد فى الجزيرة على إصابة نجم نادى الزمالك السابق بفيروس كورونا.





شدد على أن مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لا يرغبون فى انتشار الأمر وصولها الى أندية الدورى الممتاز حتى لا يستند إليها مسؤلى الأندية فى المطالبة بإلغاء الدورى الممتاز فى الايام القادمة.

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن إحدى القيادات داخل الجبلاية تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقله إلى أحد المستشفيات فى القاهرة.