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برلمان

برلماني: مجلس النواب أدى دوره على أكمل وجه.. وساهم فى بناء دولة كادت تنهار

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب مهدى العمدة ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن مجلس النواب أصدر خلال أدوار الإنعقاد الخمسة حزمة من القوانين التى تأتى فى الصالح العام للمواطنين.

وأشار العمدة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم القوانين التى أصدرها البرلمان هى قانون الخدمة المدنية وقانون التجارب السريرية ، بالإضافة إلى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن مجلس النواب أدى دوره على أكمل وجه ، وساهم فى بناء دولة كادت أن تنهار قبل مجيىء الرئيس السيسى.

وتابع : كان لابد على مجلس النواب أن يكون فى صف القيادة السياسية للبلد حتى تنهض البلد مرة اخرى من كبوتها التى مرت بها خلال الفترة الماضية.
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