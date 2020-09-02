يقتل صديقه بسكين للخلاف على ألف جنيه بمدينة نصر

شهدت عزبة الهجانة بمدينة نصر جريمة قتل بشعة عندما غرز عاطل سكينا فى بطن صديقه للخلاف على 1000 جنيه ، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

تمت عملية الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمه التحقيق بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى العقيد حسام ناصر رئيس مباحث مدينة نصر أول أشارة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر باستقبالها " مبيض محاره " مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن توفى فور وصوله .

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن القتيل نشبت بيه وبين صديقه " عاطل " مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بطعنه بسكينا فى بطنه فأرده قتيلا لرفضه سداد الف جنيه كان قد اقتراضها منه .