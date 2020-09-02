AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يقتل صديقه بسكين للخلاف على ألف جنيه بمدينة نصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:23 م
جثه
جثه
Advertisements
كتب – محمد صبري :

شهدت عزبة الهجانة بمدينة نصر جريمة قتل بشعة عندما غرز عاطل سكينا فى بطن صديقه للخلاف على 1000 جنيه ، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

تمت عملية الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمه التحقيق بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى العقيد حسام ناصر رئيس مباحث مدينة نصر أول أشارة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر باستقبالها " مبيض محاره " مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن توفى فور وصوله .

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن القتيل نشبت بيه وبين صديقه " عاطل " مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بطعنه بسكينا فى بطنه فأرده قتيلا لرفضه سداد الف جنيه كان قد اقتراضها منه .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاطل يقتل طالبا بالبساتين ويلقي بجثته فى صندوق قمامة .. والتحريات: شافه بيتكلم مع زميلته

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

لسرقة ألف جنيه.. عاطل يذبح طبيبا داخل منزله في روض الفرج

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| موقف الأهلي النهائي من رحيل أجايي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

الإمارات تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا.. والإجمالي يتخطى 71 ألف حالة

أنا شايلة الحلو ليا ووقتي هييجي.. حنان مطاوع تبعث رسالة عبر انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر