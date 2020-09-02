بـ أجهزة طبية ووسائل وقاية.. الأورمان تدعم حميات المنيا لمواجهة كورونا

دعمت جمعية الأورمان مستشفى حميات المنيا بشكل كامل حيث سلمتها وسائل وقاية وأجهزة طبية بتكلفة وصلت إلى 705 آلاف جنيه ، وذلك فى إطار سلسلة خدماتها لدعم المنظومة الطبية المصرية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية والجامعية التى يتم تخصيصها لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا .





جاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ وعدد من مسئولي الجمعية والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة





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واكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الاورمان، ان الدعم المقدم من الاورمان لرفع كفاءة مستشفى حميات المنيا ياتى فى اطار خطة متكاملة اعدتها وتنفذها الاورمان لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الاكثر تضررا فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا .





واشار الى انه سبق للاورمان ان دعمت مستشفى حميات العباسية ، وانه يجرى الان حصر احتياجات عدد من مستشفيات الحميات (الاقصر - بني سويف -الغربية) والتى تستقبل مصابى فيروس كورونا استعدادا لتقديم الدعم المطلوب لها، ورصدت تكلفة اجماليه 10 مليون جنيه، وان الخطة شملت بجانب دعم تجهيز المستشفيات الحكومية تقديم المساعدات الغذائية العاجلة فضلا عن تقديم مساعدات نقدية للاسر الاكثر تضررا من جراء مخاطر انتشار الفيروس .





مؤكدا أن جهود الأورمان تضاعفت مؤخرا لتقديم الدعم اللازم للشرائح الاكثر احتياجًا وان الجمعية تعمل بكامل طاقتها وبكل فرق عملها المنتشرة فى انحاء الجمهورية وبرعاية السادة المحافظين فى المحافظات المختلفة وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات واكثر من 4500 جمعية اهلية صغيرة منتشرة فى انحاء الجمهورية .