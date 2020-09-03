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برلمان

برلمانى يطالب المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى توعية المواطنين بضرورة إستمرار إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك إحتمالية لعودة الموجة الثانية من فيروس كورونا مرة اخرى ، ولذلك فعلى المواطنين عدم التراجع عن إتباع الإجراءات الإحترازية حتى تمر الأمور بكل سلام.

وتابع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان : المواطنون تصوروا أن إنخفاض الإصابات بفيروس كورونا يعنى انتهاء فيروس كورونا ، إلا أنه فى الواقع أن فيروس كورونا لم ينتهى ولكنه لازال موجودا.

واختتم : فى حالة وجود موجة ثانية لفيروس كورونا فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على الإقتصاد المصرى ، والذى لازلنا نعانى منه حتى الان فى ظل الموجة الأولى لفيروس كورونا.

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