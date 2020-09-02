عمره 28 عاما.. الطالب الحاصل على 98% في دبلوم التمريض يروي تفاصيل تفوقه

قال الطالب ميلاد رسمي ، طالب دبلوم التمريض الثانوية العامة، الحاصل على 98% في، إنه موظف تمريض في محافظة بني سويف، لافتا إلى أنه متزوج وعمره 28 عاما، وله ابنة عمرها 3 سنوات ، موضحا أن حلمه منذ سن صغير، الالتحاق بكلية الطب ، ولكن الظروف لم تكن تسمح لذلك.





وأضاف الطالب ميلاد رسمي ، عبر سكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أنه حصل على دبلوم التمريض منازل، وأن التنسيق رشحه إلى صيدلة بني سويف.





ولفت ميلاد رسمي، إلى أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب ، وأن يحصل على منحه دراسة الطب ، نظرا لأنه حلمه الاساسي ، الذي أكمل من خلاله الدراسة.





وأوضح "رسمي" ، إلى أن حلمه كان ورائة دوافع وأسباب حقيقة ، دفعته لتحمل الثلاث سنوات الدراسية ، دون كلل .









وتابع "رسمي" ، أنه كان حلم والده أن يراه طبيب، بالإضافة إلى أن قريته ليس بها أطباء بشريين، وهو يطمح بخدمة أهل قريته.



