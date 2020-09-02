AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تعلن إزالة التعديات على وقف السادة البكرية ووقف عفيفة الحبشية بالقليوبية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:34 م
جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات على أراض الوقف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

 نجحت هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن بتنفيذ الإزالة على مساحة 9 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

كما أزالت هيئة الأوقاف التعدي على مساحة 900 متر وقف/ عفيفة الحبشية بمحافظة القليوبية، لقيام غاصبين بإقامة جراج على ملك الوقف دون سند.

كما نجحت الهيئة في تنفيذ الإزالة على مساحة 7 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وقالت الهيئة ان هذه الخطوة تأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة في الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف  .

وحذرت هيئة الأوقاف كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري.

مؤكدة أنها ستواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 17 حالة تعدٍ "بناء مخالف" بحي شرق شبرا الخيمة في القليوبية

محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة على ترعة الإسماعيلية

محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة.. صور

محافظ القليوبية يشهد إزالة كافتيريا بدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة.. صور

استجابة سريعة لشكاوى الحكومية.. إزالة كافتيريا بدون ترخيص في شبرا الخيمة

إزالة 14 تعدي بناء مخالف في حملة بالقليوبية

ترشيحاتنا

مش هتضطر تشيليه.. طريقة تنظيف السجاد في مكانه

الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

دراسة: تناول الطعام بعد الساعة 6 مساء يزيد من وزنك لهذا السبب

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

ثلاثة في واحد.. لقاْء الخميسي تبهر جمهورها بصور جديدة عبر إنستجرام

قتلها من 9 سنين.. هاني عايز يطلق حبيبته من جوزها وأمه رفضت فخلص عليها.. أهالى عابدين يروون التفاصيل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر