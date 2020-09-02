الأوقاف تعلن إزالة التعديات على وقف السادة البكرية ووقف عفيفة الحبشية بالقليوبية

نجحت هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن بتنفيذ الإزالة على مساحة 9 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

كما أزالت هيئة الأوقاف التعدي على مساحة 900 متر وقف/ عفيفة الحبشية بمحافظة القليوبية، لقيام غاصبين بإقامة جراج على ملك الوقف دون سند.

كما نجحت الهيئة في تنفيذ الإزالة على مساحة 7 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وقالت الهيئة ان هذه الخطوة تأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة في الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف .

وحذرت هيئة الأوقاف كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري.

مؤكدة أنها ستواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف.