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منوعات

مركبة أم كويكب.. سقوط جسم من الفضاء على كوكب الأرض يحير ناسا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سقوط مركبة فضائية عقب انتهاء فترة عملها، واحتراقها في الغلاف الجوي.

وقالت الوكالة الأمريكية سقطت المركبة بأمان على الأرض فوق جنوب المحيط الهادئ ولكن لن يمر الكثير من الوقت حتى احترقت بالغلاف الجوي، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
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و أكدت الوكالة  أنها لن تشكل أي تهديد على كوكب الأرض أو على  أي شخص موجود فيه، مضيفة أن هذا الأمر هو  حدث علمي طبيعي  عقب انتهاء فترة عمل المركبة الفضائية.

يذكر أنه كان يُعتقد في البداية أن المركبة الفضائية ما هي إلا كويكب سيطدم عندما رُصدت الأسبوع الماضي، إلا أنه تم التأكد من إنها مركبة فضائية تابعة لناسا.

أما عن تاريخ المركبة فقد أرسلت وكالة ناسا إحدى المركبات الفضائية كل عام في محاولة لفهم الأرض بشكل أفضل ودراسة الغلاف المغناطيسي حول الكوكب، وذلك بين عامي 1964 و 1969.

استمر عمل OGO-1 لمدة خمس سنوات، وفي عام 1969 ، تم وضعه في وضع الاستعداد عندما لم يتمكن العلماء من إعادة أي بيانات أخرى ، وتم إنهاء المهمة بالكامل في عام 1971، فكان OGO-1 ، كما يوحي اسمه ، أول مركبة فضائية OGO يتم إرسالها إلى الفضاء. لكنها كانت آخر من عاد.


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