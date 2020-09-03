نائب: قانونا الضريبة الموحد والتصالح فى مخالفات البناء الأهم في دور الانعقاد الخامس

قال النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين الهامة خلال دور الإنعقاد الخامس مثل قانون الضريبة الموحد ، والذى تم إصداره بشكل مرضى بالنسبة للإقتصاد المصرى.





وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان لأنه يخاطب المواطنين بضرورة أن يكون هناك إجراء قانونى وشرعى بالنسبة لأعمال البناء بعيدا عن المخالفات.





وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان بضرورة ان تكون هناك إجراءات ميسرة من جانب المحافظين بشأن التصالح فى مخالفات البناء ، من خلال تخفيض غرامات المخالفات.



