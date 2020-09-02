AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تطوير النقل البحري لزيادة نصيب مصر من التجارة العالمية.. كامل الوزير: إنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية.. وموانئ دبي: مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية وتسهيلات لخدمة الصادرات والواردات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:30 م
لقاء وزير النقل بمدير
لقاء وزير النقل بمدير مواني دبي
Advertisements
حمادة خطاب
  • وزير النقل:
  • يبحث مع موانئ دبي العالمية سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل
  • إنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق 
  • المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية:
  • تعاون مع مصر في مشروعات بميناء الإسكندرية وتوفير التسهيلات لخدمة الصادرات والواردات 



استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لموانئ دبي العالمية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل، وحضر اللقاء المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية.


في بداية اللقاء، أكد المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لموانئ دبي العالمية أهمية التعاون مع الجانب المصري نظرا لثقل مصر الدولي والإقليمي ومشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى موقعها المتميز الذي يساهم في حركة التجارة الدولية.
 

كما أكد سهيل البنا على الاهتمام الكبير بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحري سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال توفير التسهيلات اللازمة لخدمة حركة  الصادرات والواردات، وكذلك التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية نظرا لارتباطها الوثيق بالموانئ البحرية، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل النهري، خاصة أن موانئ دبي لها تجربة ناحجة في التعاون مع المنطقة الاقتصادية بمصر في مجال النقل البحري والمناطق الصناعية.


وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي،  خاصة أن مصر دولة محورية ذات دور إقليمى مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية. 



أما فيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، فأكد وزيرالنقل تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.


ولفت إلى أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية، ومنها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج، وذلك بعد الانتهاء من إعلان التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.


وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، حيث يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الأهوسة.


وفي ختام الاجتماع، وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة إنجاز هذا التعاون على أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزير» و«المشاط» يبحثان التعاون الاستثماري والتمويلي في مجالات النقل

مليارات في خدمة المنافذ البحرية.. "النقل" تقود مشروعات عملاقة لـ تطوير الموانئ المصرية

الوزير يتابع تنفيذ مشروعات هيئتي الموانئ البرية والنقل النهري

الانتهاء منها 2021.. النقل تنفذ موانئ جديدة ومناطق لوجيستية.. تفاصيل

خلال لقائه مع مدير موانئ دبي العالمية..وزير النقل: خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري بمصر

ترشيحاتنا

استشهاد مجند في مطاردة عنصر إجرامي بالعياط.. صورة

خلال مناورة عسكرية.. تدمير سفينة شحن أمريكية حتى الغرق في المحيط الهادي

بإطلالة بيضاء.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في صورة جديدة لها

أيهما أجمل .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بتسريحات شعر مختلفة

مش هتضطر تشيليه.. طريقة تنظيف السجاد في مكانه

تديرها سيدة من الشرقية.. سقوط شبكة دعارة بالقاهرة تستقطب راغبي المتعة عبر الإنترنت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات ملونة ومكياج جذاب .. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير