AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أماني الكندري تقدم برنامجا جديدا بقناة "كويت سبورت"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:30 م
أماني الكندري
أماني الكندري
Advertisements
عمرو ابوبكر
تجهز المذيعة أماني الكندري، مفاجأة جديدة لجماهيرها، بتقديم برنامج رياضي جديد، عبر قناة "كويت سبورت" الفضائية، بعد عدد من الجلسات مع المسئولين بالقناة أثمرت على التعاقد ضمن خطة البرامج الجديدة.

ويعود برنامج "ما بين السطور" والذي تقدمه أماني الكندري، حيث يناقش ما يدور بالدوريات والبطولات العالمية والمحلية، وتقديم التحليلات الرياضية خلال الأحداث المختلفة.

وتقدم الإعلامية أماني الكندري، برنامجها الرياضي الجديد "ما بين السطور"، بجانب Ultimate sport، والذي يناقش الأحداث الرياضية في الدوريات العربية.

وسبقت وأن قدمت "الكندري" العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مثل "المربط" والمختص بالخيل و"لأجلها" حيث اختص عن رياضة المرأة، وبرنامج يومي "مسابقات" في شهر رمضان، وبرنامج "بطولات" المحتص ببطولات المرأة و"مانشت" على OFM.

وبدأت أماني الكندري عملها الإعلامي عند دخولها بدورة تدريبية في قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الكويت والتي كانت مخصصة للمذيعين بوزارة الإعلام، وتخطت الدورة بنجاح، وعملت بعدها مذيعة وذلك بعام 2013، ثم اتجهت لمجال تقديم البرامج التلفزيونية في القناة الرياضية والقناة الأولى، كما قامت بتقديم عدة برامج إذاعية في إذاعة الكويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات السبت 15 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

أسعار بى إم دبيلو BMW موديل 2020 في مصر

ترشيحاتنا

تديرها سيدة من الشرقية.. سقوط شبكة دعارة بالقاهرة تستقطب راغبي المتعة عبر الإنترنت

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الصين تتخذ إجراءات صارمة بشأن الرحلات الجوية الوافدة عالية الخطورة بسبب "كورونا"

راكيتيتش في مؤتمر وداع برشلونة: تتويج ريال مدريد بالليجا "حظ".. وميسي أدرى بمستقبله

ردا للجميل.. طالب الدبلوم يوضح سبب المبلغ الذي حصل عليه من خاله بعد نجاحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات ملونة ومكياج جذاب .. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير