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محافظات

حملات تفتيش بأسواق العريش لضبط الأغذية الفاسدة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح
نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حملات تفتيش علي الأسواق التجارية بمدينة العريش العاصمة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين بالمحافظة.

حيث تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم للمرور على المنشآت والمحال لمراقبة الأغذية والمأكولات وتوعية العاملين بها بمخاطر فساد الأغذية والمشروبات وآثارها على صحة الإنسان.


وأسفرت الحملة المشتركة ،عن ضبط 85 كيلو أسماك ولحوم مجمدة بالعريش، منها ٣٥ كجم أسماك مجمدة و٥٠ كجم لحوم مجمدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.


وأعلنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة شمال سيناء، أنه بناء على قرار النيابة العامة بإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي التي تم ضبطها ، فقد تم إعدام ٣٥ كجم أسماك مجمدة و٥٠ كجم لحوم مجمدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم تثقيف متداولى الاغذية ورفع الوعى الصحى لديهم بضرورة الحفاظ على درجات حراره الاغذية المحفوظة بالتجميد، و تثقيف متداولى الأغذية بضرورة اتباع الممارسات الصحية الجيدة  فى العرض والتخزين

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