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أخبار العالم

الصحة العالمية تطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم الوصول لموجة ثانية لكورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:27 م
فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك عددا من الدول سجلت صفر إصابات، ولكن عادت مرة أخرى لتسجيل حالات وينبغي الوصول إلى انخفاض في نسبة الإصابات بما يقترب من 50% حتى يتم الاتجاه إلى تسجيل صفر إصابات إذا تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وأكدت "الحجة" - خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقدته اليوم، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أنه من الصعب التفريق بين الموجة الأولى والثانية، ولكن إذا زادت الإصابات تسمى ذلك ذروة إصابات ثانية وليست موجة ثانية.


وأوضحت أنه ينبغي العمل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرة إلى أن بعض الدول قامت بعودة المدارس، وتابعت: "هناك توقع في زيادة الحالات عند عودة المدارس ولكن ينبغى اتخاذ إجراءات وقائية حتى يتم منع الانتشار للمرض من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات"، وطالبت بعمل تباعد بدنى بين الطلاب وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتوفير العوامل اللازمة الخاصة بالنظافة.


من ناحيتها، أكدت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة، أن المنظمة حددت مجموعة من المواد التوعوية لمنع عدوى كورونا ودعما لفتح المدارس، مشيرة إلى أن الدراسة يمكن أن تتم عن بعد، وقالت: "توجد مجموعة من الاعتبارات عند فتح المدارس أولها مستوى انتشار المرض والحالات الأكثر تأثرا والوضع الصحى"، وتابعت: "كل هذه العوامل تساهم في الدفع بالاتجاه لعودة المدارس".
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