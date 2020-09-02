الدولار يواصل الهبوط ويفقد 5 قروش في عدة بنوك

واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه بالبنوك بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، ليفقد نحو 5 قروش ببعض البنوك ويكسر حاجز الـ15.80 جنيه لأول مرة منذ مايو الماضي.









وقال متعاملون في سوق الصرف لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الدولار هبط في نهاية تعاملات اليوم ببنك "سيتي بنك" إلى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، كما هبط سعره ببنك "إتش أس بي سي" إلى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.













وسجل الدولار ببنكي الأهلي ومصر مستوى 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، بتراجع قدره قرش واحد عن سعره أمس.