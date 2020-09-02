فوارة عملاقة تنفث الماء الساخن في الجو لأول مرة منذ 6 سنوات | شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرا رصد فوارة عملاقة تنفث الماء الساخن في الجو.





ووفقا للتقرير فإنه قد بدأت إحدى أكبر الفوارات الحارة في محمية يلوستون الأمريكية بدفع الماء الساخن إلى الهواء لأول مرة منذ 6 سنوات.





كما أن هذه النافورة نفثت في الأسبوع الماضي عمودا من البخار إلى ارتفاع يصل 60 مترا.





تعتبر محمية يلوستون من أضخم الحيوانات العاشبة في متنزه يلوستون الوطني ويرعي البيسون في المروج الطبيعية، النباتات ، السفوح، التلال، الغابات، الهضاب وحتي في المناطق المرتفعة من المتنزه. وتسمي ذكور البيسون (ثيران)، وقد يبلغ وزن الواحد منها أكثر من 1800 كيلوجرام.