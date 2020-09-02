تهديد مباشر لـ أردوغان.. موقع عبري ينشر تفاصيل الحرب الصامتة لإيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص ضد تركيا

نشر موقع "هبرو نيوز" الإسرائيلي اليوم الأربعاء تقرير حول الحرب الصامتة قبالة سواحل إسرائيل فى البحر المتوسط التي تخوضها جيوش إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص ضد تركيا والتي تمثل تهديدا مباشرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وقال الموقع العبري إن ، حرب الغاز الصامتة التي لا يتحدث عنها أحد ومقوماتها طائرات مقاتلة ومدمرات تمثل تهديد مباشر لأردوغان مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي اجتمع في هذا الإطار لمناقشة العقوبات على أنقرة.





وأفاد "هبرو نيوز" بأن نزاع الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين تركيا واليونان إلى جانب قبرص تحول سريعًا إلى نزاع مسلح يهدد أردوغان على الرغم من محاولة تركيا تعميق مشاركتها في شرق البحر المتوسط ​​العام الماضي من خلال الوجود العسكري في ليبيا وسوريا.





وأشار الموقع العبري إلى تهديدات دبلوماسي الاتحاد الأوروبي البارز "جوزيف بوريل" خلال مؤتمر صحفي عقده بعد أيام من تدريبات مشتركة للجيوش الإيطالية والفرنسية واليونانية وقبرص والتي تتعلق باتخاذ خطوات ضد أنشطة قطاعات اقتصادية كاملة تربط تركيا بالاقتصاد الأوروبي.





وأكد "هبرو نيوز" أن طائرات F-16 التركية واليونانية كادت تتبادل إطلاق النار جنوب غرب قبرص مؤكدًا أن كل من فرنسا وإيطاليا أرسلت مدمرات عسكرية وطائرات مقاتلة لإجراء مناورات حربية في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأسبوع وفي غضون ذلك ، أرسلت أنقرة مرافقين عسكريين لمصاحبة أدوات التنقيب عن النفط والغاز بشرق المتوسط.