AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تهديد مباشر لـ أردوغان.. موقع عبري ينشر تفاصيل الحرب الصامتة لإيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص ضد تركيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:15 م
حرب بين جيوش إيطاليا
حرب بين جيوش إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص ضد تركيا
Advertisements
سمر صالح
نشر موقع "هبرو نيوز" الإسرائيلي اليوم الأربعاء تقرير حول الحرب الصامتة قبالة سواحل إسرائيل فى البحر المتوسط التي تخوضها جيوش إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص ضد تركيا والتي تمثل تهديدا مباشرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الموقع العبري إن ، حرب الغاز الصامتة التي لا يتحدث عنها أحد ومقوماتها طائرات مقاتلة ومدمرات تمثل تهديد مباشر لأردوغان مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي اجتمع في هذا الإطار لمناقشة العقوبات على أنقرة.

وأفاد "هبرو نيوز" بأن نزاع الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين تركيا واليونان إلى جانب قبرص تحول سريعًا إلى نزاع مسلح يهدد أردوغان على الرغم من محاولة تركيا تعميق مشاركتها في شرق البحر المتوسط ​​العام الماضي من خلال الوجود العسكري في ليبيا وسوريا.

وأشار الموقع العبري إلى تهديدات دبلوماسي الاتحاد الأوروبي البارز "جوزيف بوريل" خلال مؤتمر صحفي عقده بعد أيام من تدريبات مشتركة للجيوش الإيطالية والفرنسية واليونانية وقبرص والتي تتعلق باتخاذ خطوات ضد أنشطة قطاعات اقتصادية كاملة تربط تركيا بالاقتصاد الأوروبي.

وأكد "هبرو نيوز" أن طائرات F-16 التركية واليونانية كادت تتبادل إطلاق النار جنوب غرب قبرص مؤكدًا أن كل من فرنسا وإيطاليا أرسلت مدمرات عسكرية وطائرات مقاتلة لإجراء مناورات حربية في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأسبوع وفي غضون ذلك ، أرسلت أنقرة مرافقين عسكريين لمصاحبة أدوات التنقيب عن النفط والغاز بشرق المتوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة يونانية: ليبيا وسوريا وشرق المتوسط ضحايا مخطط "الوطن الأزرق" التركي

الحرب العالمية الثالثة والصراع بين تركيا واليونان

الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان ضد تركيا.. جبهة موحدة للضغط على أردوغان للتهدئة.. عقوبات تنتظر أنقرة بعد التصعيد في المتوسط

تركيا والتنقيب شرق المتوسط.. هل يختبر أردوغان صبر أوروبا؟

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

ترشيحاتنا

صلاح عبدالفتاح يروى تفاصيل شطب مجدى عبدالغني من جمعية اللاعبين المحترفين

تديرها سيدة من الشرقية.. سقوط شبكة دعارة بالقاهرة تستقطب راغبي المتعة عبر الإنترنت

أول رد من والد ميسي على أزمة رحيل نجله

تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بدرجة الدبلومة العامة فى التربية جامعة القاهرة

عقوبة مالية على كهربا بسبب مشادة مع الشناوي وعبد الحفيظ في الأهلي

مصير غامض.. شوبير يكشف عن قرحة تهدد نيدفيد

AdvertisementS

شاهد.. حملة مكبرة لإخلاء ٣٧٠٠ أسرة.. وإزالة ١٢٠٠ منزل |تفاصيل

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

حالة واحدة لا يطبق فيها قانون التصالح.. تعرف عليها

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل بعد توقيعهم اتفاقا للسلام في السودان

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

قتلها من 9 سنين.. هاني عايز يطلق حبيبته من جوزها وأمه رفضت فخلص عليها.. أهالى عابدين يروون التفاصيل.. صور

خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

كواليس عقوبة الـ مليون جنيه على كهربا بعد تعديه بالضرب على زميله فى مران الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صارعوا العاصفة فرانسيس.. صور مذهلة لمهاجرين ناجين ينهارون على شاطئ دوفر بعد مراوغة لقوات الحدود البريطانية.. صور وفيديو

بملابس ملفتة.. صبا مبارك تخطف الأنظار بهذه الصورة

بكاش مايوه شفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة