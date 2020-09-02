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أخبار البلد

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:53 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة المرتفعة على محافظات الجمهورية على مدار سبتمبر الجاري وحتى بداية فصل الخريف يصاحب ذلك ارتفاع في نسب الرطوبة العالية المصاحبة لسمات فصل الصيف.

وقال محمود شاهين، إن البلاد سوف تشهد تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية،  غدا الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة يصاحب ذلك احتمالية سقوط أمطار بنسبة ضئيلة على محافظات الوجه البحري، ولكنها مؤكدة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأوضح أن الطقس سيعود إلى طبيعته شديدة الحرارة والرطب مع يوم الجمعة المقبلة مجددا وأن موجة التحسن عابرة.

ونفى مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، تعرض البلاد لأي موجة أمطار خلال هذه الفترة بما فيه المدن الساحلية، وأن الأمطار المحتملة هي بنسب ضئيلة على القاهرة غدا فقط وتستمر الاحتمالية للأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر المعتادة.

وأوضح أن فصل الصيف مازال مستمرا معنا ولم ينته بانقضاء شهر أغسطس المتميز بارتفاع درجات حرارته، ولكن أيضا الحرارة مستمرة ونسب الرطوبة العالية حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء 39 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.
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