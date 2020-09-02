أخبار التوك شو.. شروط قانون التصالح.. 15% من متعافي كورونا مصابون

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى والمتابعة على أعمال البناء، إنه إذا كانت الأرض داخل ملكية سليمة وداخل كردون لا يطبق قانون التصالح وإنما يتقدم بطلب بناء عقار جديد.





وأوضح "شميس"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فى حال دخول مالك العقار فى الكردون يكون موقفه سليما ويبنى وفقا للاشتراطات الموضوعة بهذا الشأن.





وأضاف أنه عند التقدم بطلب التصالح يوجد ما يسمى "صلاحية الموقع"، والخاصة باشتراطات معينة بنسب الارتفاع، ونسب البناء، وهى شهادة يتم استخراجها من الجهة الإدارية، والتى يتم على أساسها تصميم المبنى.





وأكد أن المستندات التى يتقدم بها المتقدم لقانون التصالح يثبت تاريخ بناء هى شرط أساسى لقبول التصالح فى مخالفات البناء.





قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشارك بنسبة 32% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المحافظة تربط قاعدة صناعية ضخمة بالإنتاج الزراعي لها، وهناك مراكز بحوث زراعية بتقنيات عالية لتحسين سلالات المحاصيل وزيادة الإنتاجية.





وتابع اللواء جمال نور الدين، خلال لقاء خاص على برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك اهتمام كبير بقاطرة التنمية في المحافظة وبالتعليم الفني، وهناك مستويين من التعليم هو الفني والجامعي، وأنه سيتم إنشاء أول مدرسة للتعليم الفني في مجال التعدين لخدمة مشروع الرمال السوداء.





وأضاف أنه تم إنشاء أول كلية ذكاء اصطناعي و نانو تكنولوجي على مستوى الجمهورية في جامعة كفر الشيخ والتي أصبحت ضمن التصنيفات العالمية وواحدة من أحسن الجامعات في مصر.





قالت الدكتورة مايسة شوقى، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا يرفع درجة حرارة الجسم جدًا مما يؤثر على المخ، مضيفة أنه يجب عمل كمادات بمياه الحنفية باستمرار وعدم استخدام الثلج فى الكمادات.





وأضافت مايسة شوقى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن من أصيب بفيروس كورونا من الممكن أن يصاب به مرة أخرى بعد 3 أشهر، وذلك وفقًا للدراسات الطبية والتى أكدت أن من 5 إلى 15% من المتعافين من الممكن أن يصابوا بعدوى فيروس كورونا مرة أخرى.





وتابعت أن فيروس كورونا يتحور ويستقبله الجسم على أنه فيروس جديد كل مرة، موضحة أن الإصابات فى مصر تقترب من 100 ألف ولذلك يجب اتباع الإجراءات الاحترازية بشدة.





قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مجال الطيران من القطاعات التي توقفت بشكل كامل أثناء ذروة جائحة كورونا، ولكن بعد إجراءات الوقاية والفتح التدريجي، استقبلت مصر حوالي 130 ألف سائح خلال الشهرين الماضيين.





وأضاف الطيار محمد منار، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت آلية لدخول السائحين، خاصة ممن لم يكن لديهم شهادة تحليل الـ بي سي آر، وهذا وفقا لضوابط محددة، موضحا أن هناك 4 مطارات مسموح بدخولها دون بي سي آر ولكن سيتم عمل التحليل لهم فيها، وهي مطار طابا والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، وتكلفته ستكون 30 دولارا للمصريين وغير المصريين.





وأشار إلى أن الدولة تحاول الحفاظ على تصنيفها في السياحة والطيران عالميًا، لافتا إلى أن السياحة في البحر الأحمر بها تزايد مستمر.

وأكد أن منطقة البحر الأحمر خالية من فيروس كورونا تماما "منطقة جرين".





أكد اللواء محمد نور الدين ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، تعليقا على ضبط 7 عناصر إرهابية بأسوان ، أن جهاز الشرطة المصرية من أقوى أجهزة الأمن في العالم تسليحا وتدريبا ، موضحا أن الشرطة المصرية استطاعت أن تتعافى سريعا منذ أن تضررت في ثورة 25 يناير .





وأضاف اللواء محمد نور الدين ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الشرطة المصرية تعافت من جديد بمساندة الشعب المصري ، موضحا أن الشرطة انتهجت خطة تدريبية جديدة ، لعدم تكرار ما حدث في السابق .





وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن مدينة أسوان بها أطيب أبناء الشعب المصري ، والحالة الجنائية بها هادئة تماما ، ولكن هذا لايمنع من قوة أجهزة الأمن بها.





أكد الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، على دعم فرنسا المستمر لدولة العراق، لافتًا إلى أن الحرب على داعش لم تنته حتى ولو تم القضاء عليها داخل ارض العراق، موضحًا: "ان مازال هناك مقاتلين من داعش على أرض المنطقة العربية".





وتابع ماكرون، خلال مؤتمر صحفي للرئيس العراقي ونظيره الفرنسي، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، انه يجب وقف اي تدخلات خارجية في العراق واحترام سيادة الدولة، لانه التحدي الاكبر، مشيرًا الى انه يجب العمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة.





أضاف الرئيس برهم صالح، رئيس العراق، إن العراق يتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا، وهذا من أجل بناء شراكة استراتيجية حقيقية وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يسمى خارطة الطريق الاستراتيجي.





ق ال عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة كفر الشيخ هي جامعة مصرية بمواصفات عالمية، موضحًا أنه تم إنفاق ما يقرب من 2 مليار جنيه لإنشاء كليات جديدة بالجامعة وتخطيط حرمها.





وأضاف عبد الرازق دسوقي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعة حصلت على المستوى الـ 4 في الوطن العربي على أكثر الجامعات الصديقة للبيئة، وأن هذا التصنيف يعتمد على معايير مختلفة وأهمها التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.





وأكد أنه كان للجامعة والمستشفى الجامعي دور مميز أثناء فترة مكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي لمحافظة كفر الشيخ لم يسجل أحد من طاقمها الطبي إصابة بكورونا خلال الشهور الماضية "الحمدلله إحنا الوحيدين اللي متصبناش بكورونا".





قال الطالب ميلاد رسمي ، طالب دبلوم التمريض الثانوية العامة، الحاصل على 98% في، إنه موظف تمريض في محافظة بني سويف، لافتا إلى أنه متزوج وعمره 28 عاما، وله ابنة عمرها 3 سنوات ، موضحا أن حلمه منذ سن صغير، الالتحاق بكلية الطب ، ولكن الظروف لم تكن تسمح لذلك.





وأضاف الطالب ميلاد رسمي ، عبر سكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أنه حصل على دبلوم التمريض منازل، وأن التنسيق رشحه إلى صيدلة بني سويف.





ولفت ميلاد رسمي، إلى أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب ، وأن يحصل على منحه دراسة الطب ، نظرا لأنه حلمه الاساسي ، الذي أكمل من خلاله الدراسة.





وأوضح "رسمي" ، إلى أن حلمه كان ورائة دوافع وأسباب حقيقة ، دفعته لتحمل الثلاث سنوات الدراسية ، دون كلل .





قالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديرية التعليم بالمحافظة أسّست مشروع مجموعات التقوية للطلاب بهدف القضاء على مراكز الدورس الخصوصية التي ترهق كاهل المواطن، مؤكدة أنه تم إغلاق 1350 مركزًا الدروس الخصوصية بالمحافظة.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة اهتمت بالتعليم المزدوج، وأنه كان غير موجود منذ سنتين، وهو يعني وجود مصنع بداخل المدرسة او مدرسة داخل مصنع، وهو لربط التعليم بسوق العمل.





وأوضحت أن آي دولة تهتم بالتعليم الفني وطلاب التعليم الفني وتستثمر طاقاتهم في خدمة البلد وإصلاح الشوارع والمرافق العامة ستجني الكثير من الفوائد، أهمها زيادة الانتماء للوطن لدى الطلاب – توفير فرص عمل لهم، معلقة لدينا العديد من الطلاب المبتكرين وهم في حاجه إلى التوجيه فقط.





قال الدكتور حسام شكري ، أستاذ المخ والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي ، إن الجلطات الدماغية ، هي اعتلال وظيفة جزء من المخ ، نتيجة حدوث خلل في الأوعية الدموية ، وهي نوعين منها التي تسبب نزيف والأخر ينتج عنه عدم تدفق الدم للمخ ، والنوع الثاني هو الأكثر شيوعا.





وأوضح الدكتور حسام شكري ، عبرسكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن من أعراض السكتات الدماغية ، حدوث تنميل في جزء من الجسم مع التلعثم ، أو فقدان الوعي أو عدم القدرة على التحرك والترنح ، وتلك الأعراض تحدث فجأة.

وأشار إلى أن تلك الأعراض تسبق حدوث الجلطات مباشرة ، موضحا أنه قد يسبق حدوث الجلطات في بعض الأحيان ما يعرف بـ "الجلطة المنذرة " ، وهو ظهور مؤقت لبعض الأعراض واختفائها .





قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن مواقع التواصل الاجتماعي تساعد على انتشار الحسابات المزيفة والهاشتاجات الوهمية بشكل كبير لأن طرق وأساليب إنشائها سهلة وبسيطة، وخاصة على موقع "تويتر".





وأضاف المهندس وليد حجاج، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك هاشتاجات يمكن أن تظهر بوصفها رقم واحد على تويتر دون ترويجها في الأساس، حيث أن هناك طرقا وأساليب مجانية أو من خلال تطبيقات على الموبايل تحقق هذا الغرض، بالإضافة إلى أن تلك الطرق والأساليب غير صعبة في التنفيذ ومن السهل عملها من أي شخص ذو مستوى عال من التعليم وليس متخصصا.





وأوضح أن هناك أزمة في الدولة المصرية وهي قلة خبرة مستخدم التكنولوجيا مما تسبب الانسياق ونشر أخبار مزيفة وغيرها، مؤكدًا ضرورة تأمين حسابتنا الشخصية بشكل جيد حتى لا يتم استغلال حسابه دون علمه.