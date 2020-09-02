الكابينت يصادق على عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني ​​السياسي المصغر على اقتراح وزير الجيش بيني جانتس بعدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل نهائي حتى لو لم يكونوا منتمين لحركة حماس.

ورحب جانتس وفق القناة 7 العبرية بالموافقة على المقترح وقال:"منذ دخولي وزارة الجيش أمرت بحزمة ردع واسعة وجهت فيها بعدم الإفراج عن الجثامين والإعلان عن أموال المنظمات والاستيلاء عليها وتكثيف الهجمات والردود على أي خرق في أي جبهة".

وأضاف جانتس: "عدم إعادة جثث الفلسطينيين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين وبالطبع إعادة الجنود الأسرى إلى الوطن.

وتابع: "اقترح على عدونا - أن يفهموا الرسالة ويستوعبوها جيدًا".