AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فنانة تشكيلية: الرسم على الجدران أصعب من الاسكيتشات لهذا السبب.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:03 م
فنانة تشكيلية
فنانة تشكيلية
Advertisements
شيرين عادل
قالت منار الشرقاوى ، فنانة تشكيلية ، إنها درست طب أسنان لمدة 6 سنوات ثم عملت لفترة بمجالها وقررت بعد  ذلك التحول لفن الرسم على الجدران  لتنمية موهبتها . 

وأضافت " الشرقاوى" ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،  أن الرسم على الحوائط أصعب كثيرأ من الأشكال المتعارف عليها بالرسم على الاسكتشات أو اللوحات الفنية  ..

وأشارت إلى أن بداية دخولها مجال الرسم  على الحوائط عن طريق نشرها لعدد من الصور رسمتها لهذه النماذج  على موقع تبادل الصور   " انستجرام "و التى لاقت إعجابأ كبيرأ من متابعيها . 

وتابعت أن صعوبة الرسم على الحوائط تتعلق ب أسباب المساحات الكبيرة ، والرسم على المساحات البيضاء الشاسعة والفراغات وكيفية تحديد طريقة الرسم وتوزيع درجات الألوان . 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ النوتيلا والكاتشب.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم المشاهير

أنامل فنانة.. ريتا هانى طفلة تعشق الرسم وتلوين اللوحات

ترشيحاتنا

داعية لتشديد الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية تحذر من زيادة الإصابات بـ كورونا بعد عودة الدراسة

خاص | كواليس تسريب جلسة تصوير رمضان صبحي قبل انتقاله لـ بيراميدز

صلاح عبدالفتاح يروى تفاصيل شطب مجدى عبدالغني من جمعية اللاعبين المحترفين

تحذير.. 6 تطبيقات خطيرة ينبغى حذفها فورا من هاتفك الأندرويد

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

استشارى صحة عامة: ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا بمصر.. فيديو

AdvertisementS

شاهد.. حملة مكبرة لإخلاء ٣٧٠٠ أسرة.. وإزالة ١٢٠٠ منزل |تفاصيل

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

حالة واحدة لا يطبق فيها قانون التصالح.. تعرف عليها

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل بعد توقيعهم اتفاقا للسلام في السودان

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

قتلها من 9 سنين.. هاني عايز يطلق حبيبته من جوزها وأمه رفضت فخلص عليها.. أهالى عابدين يروون التفاصيل.. صور

الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صارعوا العاصفة فرانسيس.. صور مذهلة لمهاجرين ناجين ينهارون على شاطئ دوفر بعد مراوغة لقوات الحدود البريطانية.. صور وفيديو

بملابس ملفتة.. صبا مبارك تخطف الأنظار بهذه الصورة

بكاش مايوه شفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة