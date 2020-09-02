فنانة تشكيلية: الرسم على الجدران أصعب من الاسكيتشات لهذا السبب.. فيديو

قالت منار الشرقاوى ، فنانة تشكيلية ، إنها درست طب أسنان لمدة 6 سنوات ثم عملت لفترة بمجالها وقررت بعد ذلك التحول لفن الرسم على الجدران لتنمية موهبتها .





وأضافت " الشرقاوى" ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن الرسم على الحوائط أصعب كثيرأ من الأشكال المتعارف عليها بالرسم على الاسكتشات أو اللوحات الفنية ..





وأشارت إلى أن بداية دخولها مجال الرسم على الحوائط عن طريق نشرها لعدد من الصور رسمتها لهذه النماذج على موقع تبادل الصور " انستجرام "و التى لاقت إعجابأ كبيرأ من متابعيها .





وتابعت أن صعوبة الرسم على الحوائط تتعلق ب أسباب المساحات الكبيرة ، والرسم على المساحات البيضاء الشاسعة والفراغات وكيفية تحديد طريقة الرسم وتوزيع درجات الألوان .















