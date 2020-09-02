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رياضة

سبورت: فينالدوم يقترب من برشلونة مقابل 20 مليون يورو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:48 م
فينالدوم
فينالدوم
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أ ش أ
ذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم قد يصبح أحدث التعاقدات التي يبرمها نادي برشلونة في ضوء وصول المفاوضات لمرحلة متقدمة واتفاق اللاعب على البنود الشخصية في العقد مع البارسا.


وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن هناك القليل من التفاصيل يجري العمل بشأنها مع نادي ليفربول الذي يقترب من ضم الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا ما سيقلل فرص اللاعب الهولندي في اللعب بصفقة أساسية.


وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني الجديد لبرشلونة، رونالد كومان، من أكثر المعجبين بفينالدوم، الذي كان لاعبا تحت قيادته بمنتخب هولندا ورفض بالفعل  التوقيع على عقد جديد مع الريدز ويحرص على بدء تحد جديد.


ويأمل برشلونة في دفع نحو 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت للحصول على خدمات فينالدوم وإن كان المبلغ النهائي قد يتخطى 20 مليون يورو حيث سيضيف الدولي الهولندي الحيوية اللازمة لخط الوسط الذي يمتلك الإمكانيات للعب بأي من مراكزه وكذلك على الجناح. 
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