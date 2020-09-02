سيرين عبد النور من على جبال لبنان : بلد صغير بس محبته كبيرة بقلوبنا.. شاهد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو لها وهي تقف علي جبال لبنان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وعلقت سيرين عبد النور علي مقطع الفيديو قائلة : " صحيح هو بلد صغير بس محبتو كبيرة بقلوبنا كلنا الله يحميك ويحمينا " .
وقدمت سيرين عبد النور خلال شهر رمضان 2020 برنامج "سهرانين معكم بالبيت" بمشاركة أحمد فهمي، وعرض عبر قناة MBC.
وكان من المقرر أن تشارك سيرين عبد النور
في رمضان بمسلسل "دانتيل"، لكن توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، من بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.