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الأعلى للشؤون الإسلامية: لا يجوز البناء على الأراضي المغتصبة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:32 م
المجلس الأعلى للشئون
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حكم البناء على الأرض المغتصبة أو ملك الغير حكم فقهي مستقر عبر شيوخ الإسلام وليس فتوى مستحدثة.

وأوضح الدكتور عبدالغني هندي، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أنه لا يجوز البناء على الأراضي المغتصبة سواء مساجد أو غيره.


وأضاف أن الحفاظ على حقوق الأقباط داخل المجتمع سمة من سمات مصر عبر تاريخها منذ دخول الإسلام، مشددًا على أن تصريحات جماعة الإخوان، ومحاولتهم إثارة الفتن بين أبناء الوطن تخرجهم من الدائرة الإسلامية التي دعت للحفاظ على الإسلام.

وأشار الى ان سيدنا عمرو بن العاص عندما أتى لمصر رمم الكنيسة من بيت المال، وأعاد القس بن يمين لكنيسته.
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