صلاح عبدالفتاح: مجدي عبدالغني وجمعية المحترفين يدعمون الأندية المتضررة من كورونا

أكد صلاح عبدالفتاح أمين صندوق جمعية اللاعبين المحترفين أن الجمعية نجحت فى دعم أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة خلال أزمة فيروس كورونا.









وقال عبدالفتاح فى تصريحات لـ صدى البلد"، إن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين نجح فى إنهاء ملف دعم الاندية وتبرعت الجمعية بمبلغ تخطى حاجز المليون جنيه لصالح اللاعبين كمساهمة للتخفيف من الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأضاف أن "جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني قررت التبرع بهذا المبلغ لتمويل رواتب اللاعبين المصريين في أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة وما نقوم به ينبع من الشعور بمسئوليتنا ودورنا تجاه لاعبي هذه الدرجات، حيث نعلم ظروفهم جيدا ومدى تأثرهم جراء الأزمة الحالية".









وأشار إلى أن جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق قدمت شيكا ماليا قيمته 150 ألف جنيه في صورة " تبرع " لصندوق تحيا مصر وذلك من منطلق حرص الجمعية على الدور المجتمعي.









وشدد على أن مجدي عبد الغني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق حريص كل الحرص على التواصل مع كافة الاندية. لافتا الى ان البلدوزر نجح فى ملف دعم الجمعية للأندية الرياضية المتضررة من توقف النشاط الكروي ضمن مبادرة "ادعم الأندية" التي أطلقتها الجمعية قبل 3 أشهر لحل الأزمات المالية المختلفة.









وأوضح أن جمعية اللاعبين المحترفين تحت رئاسة مجدى عبدالغني قدمت العديد من أشكال الدعم للاندية واللاعبين الذين تعرضوا للإصابات وقاموا بإجراء عملية جراحية.







