حملات مرورية في شوارع الجيزة لرصد المخالفات وإعادة الانضباط.. شاهد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من تواجدها بالشوارع والميادين، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.









وانتشر رجال المرور بقيادة واللواء محمد عامر مدير إدارة المرور، و النقيب ياسين حسام من إدارة مرور الجيزة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.









وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.