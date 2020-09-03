الأوقاف توزع 19 طن لحوم أضاحي في 6 محافظات.. اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستوزيع 19 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – البحر الأحمر)، بواقع 4 أطنان لمحافظتي (الإسكندرية – القليوبية) ، و (3) لكل من (القاهرة – الجيزة – الدقهلية)، و (2) لـ (البحر الأحمر). وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 444 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأشارت إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.