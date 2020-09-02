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أخبار العالم

الصحة الإيطالية تعلن موعد ظهور لقاح كورونا المنتظر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن وزير الصحة الإيطالي، اليوم الأربعاء، احتمالية ظهور أول عينات من لقاح شركة استرازينيكا نهاية العام الجاري 2020. 

وكشفت مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، عن عدم وجود أي لقاح حتى الآن يحمى من عدوى كورونا وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كاملة.
 
وأكدت أنه يجب الحرص الشديد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة مشيرة إلي أن فيروس كورونا لا يوجد دلائل علمية على قيامة بأثار نفسية مشيرة إلى أن مرض الكوفيد مع رحلة العلاج يسبب عوارض نفسية وقالت إن 80% من الحالات بسيطة.
  
وتحدثت عن الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية، في الدول وأهمها الانخفاض في عدد حالات اللإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.
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