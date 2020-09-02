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رياضة

الاتحاد السكندري ينتهي من كتابة تاريخه بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية أواخر 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:02 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري تشكيل لجنة للانتهاء من إعداد وتجهيز كتاب نادي الاتحاد الذي يتضمن تاريخ النادي منذ إنشائه وتسجيل جميع البطولات والمشاركات الخارجية التي شارك فيها النادي خارجيا وداخليا مع تسليط الضوء على نجوم الفريق في جميع المجالات والنشاطات سواء الرياضية أو الإجتماعية.

جاء ذلك بالتنسيق مع مكتبة الاسكندرية بقيادة الدكتور مصطفي الفقي الذي وجه له محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خالص الشكر والتقدير على المجهودات الكبيرة لإخراج هذا الكتاب لعشاق القلعة الخضراء .

ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من إعداد هذا الكتاب قبل نهاية العام الجاري للحفاظ على الهوية التاريخية  لزعيم الثغر وتدوينها وتسجيها رسميا .

وتتكون اللجنة من كل من :-
حازك الرجال.. أمين الصندوق.
جاسر شمس.. المدير التنفيذي.
الدكتور محمود عزت .. نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الاسكندرية
محمد جمعة .. المدير العام المساعد للنادي.
عمرو صبري.. عضو النادي
أحمد فتحي.. عضو النادي.
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