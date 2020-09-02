جلسة بين رئيس الاتحاد السكندري ومحمود الخطيب في الإسكندرية.. تفاصيل

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الترحيب برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب خلال زيارته للإسكندرية لقضاء العطلة بالساحل الشمالي .
ولم يتطرق محمد مصيلحي للحديث عن الصفقات الجديدة أو التدعيمات التي يرغب نادي الاتحاد في ضمها خلال الفترة الصيفية من النادي الأهلي.
وأشاد محمود الخطيب بنادي الإتحاد السكندري خلال الموسم الحالي والدورر الذي قدمه طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول والمنافسه على المربع الذهبي من جديد .
وقدم محمود الخطيب التهنئة لرئيس الاتحاد السكندري على تتويج بكأس مصر في كرة السلة مؤخرا .