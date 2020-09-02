AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جلسة بين رئيس الاتحاد السكندري ومحمود الخطيب في الإسكندرية.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:15 م
مصيلحي ومحمود الخطيب
مصيلحي ومحمود الخطيب
Advertisements
حسام الحارتي
حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الترحيب برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب خلال زيارته للإسكندرية لقضاء العطلة بالساحل الشمالي .

ولم يتطرق محمد مصيلحي للحديث عن الصفقات الجديدة أو التدعيمات التي يرغب نادي الاتحاد في ضمها خلال الفترة الصيفية من النادي الأهلي.

وأشاد محمود الخطيب بنادي الإتحاد السكندري خلال الموسم الحالي والدورر الذي قدمه طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول والمنافسه على المربع الذهبي من جديد .

وقدم محمود الخطيب التهنئة لرئيس الاتحاد السكندري على تتويج بكأس مصر في كرة السلة مؤخرا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو أبو الخير رئيسا لقطاع الناشئين بكرة السلة فى الاتحاد السكندري

شاهد.. طاهر محمد طاهر: حلم حياتي تحقق باللعب للأهلي.. ورغبتي حسمت المفاوضات

قبل استئناف الدوري.. تعرف على أبرز شائعات كورونا في الرياضة المصرية

على رأسهم صالح جمعة.. الاتحاد السكندري يدخل في مفاوضات لضم 3 لاعبين من الأهلي

أخبار الأهلي.. موعد تحويل ملعب السلام لاستاد الأحمر .. و3 لاعبين في طريقهم إلى الاتحاد بينهم صالح جمعة

بعد فوز الاتحاد بكأس مصر للسلة .. محمد مصيلحى يهدى الفوز لجماهير الإسكندرية

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قطر تؤجل استلام طائرات من إيرباص

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها

أخبار الفن| رغم زواجهما رسمياً.. سر رفض دينا الشربيني الرد على اتهامات جمهور عمرو دياب.. رسالة ابنة عامر منيب لوالدها في ذكرى ميلاده

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

أخبار الرياضة| كهربا يضرب الشناوي وتغريمه مليون جنيه.. ورمضان صبحي بتيشرت بيراميدز

الأهلي مخترق.. مَن وراء تسريب أحاديث وأزمات الغرف المغلقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا 2021 تصل مصر استعدادا لطرحها بالأسواق.. صور

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها

الرجال في خطر .. الهاتف يهدد الخصوبة والكرش يصيبك بسرطان البروستاتا