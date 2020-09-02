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رياضة

خاص.. المقاولون العرب يكشف حقيقة مشاركة طاهر محمد أمام المصري

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:14 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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محمد رشاد
كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن مصير مشاركة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول، المنتقل من بداية الموسم المقبل لصفوف الأهلي بداية من الموسم الجديد.

وقال المشرف العام على الكرة، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن الجهاز الفني قرر عدم مشاركة اللاعب طاهر محمد طاهر، في مباراة الغد أمام المصري؛ وذلك خوفا من الإجهاد العضلي وعودة الإصابة مرة أخرى.

وتابع: أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة المقبلة، وأن ابتعاده الفترة الأخيرة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض إليها من قبل، ولم يكن لأسباب فنية.

وأوضح: أن الفريق الفترة الحالية يعاني من ضغط مباريات، بسبب لعب مباراة كل 3 أيام مباراة والسفر من الجونة للقاهرة والإسكندرية والجونة، وطالبنا مؤخرًا تعديل الجدول.

ومن المقرر أن يواجه أبناء ذئاب الجبل، منافسه المصري، مساء غد الخميس، على ستاد الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدوري العام.
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