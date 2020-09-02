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فن

توأم روحي يحقق 5 ملايين جنيه إيرادات في دور العرض

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
استطاع فيلم "توأم روحى" لـ حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد من تحقيق إيرادات قدرت بحوالي 5 ملايين جنيه منذ طرحه فى دور العرض

وأيضا:

الفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى، حيث تتزايد إيراداته يوميًا فى دور العرض بالتزامن مع احتفال فريق العمل مع الجمهور فى أنحاء الجمهورية.
 
فيلم "توأم روحى" يلاقي ردود أفعال طيبة منذ عرضه، ويحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى، ويدور فى إطار رومانسى، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.
 

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