خبير: إشادة موديز باقتصادنا رسالة للمستثمرين.. وافتتاحات المشروعات تؤكد استمرارنا في العمل

قال هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إن تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حول الاقتصاد المصري له خصوصية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع الدولي .
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز، :" تقرير موديز أشاد بـ معدلات احتياطي النقد الأجنبي في مصر وانه قادر على تلبية احتياجات مصر لـ 3 سنوات مقبلة وهذا يعني ان مصر قادرة على تحمل الظروف الصعبة ".
وتابع:" برنامج الاصلاح الاقتصادي قلل من الاثار السلبية لجائحة فيروس كورونا "، مضيفا:" تقرير موديز إشارة للمستثمرين للتوجه إلى الاقتصاد المصري الذي يشهد استقرارا".
وأكمل هشام ابراهيم:" افتتاحات المشروعات التنموية الاخيرة التي يفتتحها الرئيس السيسي تؤكد ان الدولة المصرية لن تتوقف عن العمل ورسالة للعمل مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
ولفت إبراهيم الى ان " افتتاح المشروعات التنموية الكبرى رسالة للخارج بأن مصر قادرة على تحمل الصدمات وأن تقوم بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي ".