خبير: إشادة موديز باقتصادنا رسالة للمستثمرين.. وافتتاحات المشروعات تؤكد استمرارنا في العمل

قال هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إن تقرير وكالة " موديز " للتصنيف الائتماني حول الاقتصاد المصري له خصوصية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع الدولي .









وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز، :" تقرير موديز أشاد بـ معدلات احتياطي النقد الأجنبي في مصر وانه قادر على تلبية احتياجات مصر لـ 3 سنوات مقبلة وهذا يعني ان مصر قادرة على تحمل الظروف الصعبة ".









وتابع:" برنامج الاصلاح الاقتصادي قلل من الاثار السلبية لجائحة فيروس كورونا "، مضيفا:" تقرير موديز إشارة للمستثمرين للتوجه إلى الاقتصاد المصري الذي يشهد استقرارا".









وأكمل هشام ابراهيم:" افتتاحات المشروعات التنموية الاخيرة التي يفتتحها الرئيس السيسي تؤكد ان الدولة المصرية لن تتوقف عن العمل ورسالة للعمل مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".







