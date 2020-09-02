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الزراعة: مصر الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف وإنتاجه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:17 م
البصل
البصل
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة،  إن مصر تحتل المرتبة الثالثة بالعالم فى تصدير البصل المجفف وإنتاجه، وأكد ان صادرات البصل وصلت لـ أكثر من 296 ألف طن بالأسواق العالمية.


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تحتل المركز الأول فى تصدير الموالح وذلك بعد التفوق على اسبانيا.


ولفت إلى أن الدولة تسعى طول الوقت للتوسع فى نسبة المساحات الزراعية، مشيرا الى أن مصر الاولى عالميا فى إنتاج التمور


وأشار إلى أن مصر تحتل مراكز متقدمة فى المجال الزراعي، كما تحتل المركز السادس فى إنتاج وتصدير البطاطس.


وأوضح أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقومان بمجهود كبير، ولذلك لمنافسة المحاصيل المصرية المحاصيل العالمية.
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