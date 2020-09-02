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اقتصاد

مكاسب للصناعة والاقتصاد.. تعرف على أهمية وأسباب خفض أسعار الغاز للمصانع

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أكدت جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، أن خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع أمر هام جدًا للصناعة والاقتصاد المصري بشكل عام، حيث من شأنه أن يزيد من القوة التنافسية للمنتجات المصرية ويساعد على زيادة التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.


وطالبت الجمعية الحكومة بالاستجابة لمطالب خفض أسعار الغاز الطبيعي الممنوحة للمصانع، والمقدمة من خلال أصحاب المصانع واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.


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وأضافت الجمعية في بيان لها أن أسعار الغاز للمصانع تعد أحد أهم المكونات الأساسية في التكلفة الإنتاجية وبالتالي لأن الاستجابة لخفض أسعار ٍالغاز للمصانع سوف تساهم في خفض التكلفة وهو ما ينعكس إيجابا علي القدرة التنافسية في الداخل إلي جانب تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية.


وأوضحت ان خفض أسعار الغاز للمصانع حتى وإن كان سيؤثر ومستهدفات محددة في الموازنة العامة للدولة فإنه من الممكن أن يعوض هذه الأرقام في ارتفاع قيمة زيادة الصادرات وعائدها الدولاري.
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