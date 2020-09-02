خلطة لـ علاج الضعف الضعف الجنسي بمكونات طبيعية

يعدمن أكثر المشاكل التى يتعرض لها الرجال، ووجد بحثًا نُشر في دورية Nutrition أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الزنك يعانون عمومًا من مشكلة، ومن المعروف أن الزنك يعزز مناعتك ويساعد في نمو الخلايا، كما أنه يزيد من إنتاج هرمون الذكورة المسمى التستوستيرون ويحسن

- علاج الضعف الجنسي بالعسل والزنجبيل

يمكن أن يزيدمن تدفق الدم إلى عضلات القضيب ويعزز تحكمك في القذف، أيضًا ، من المعروف أن مكون المطبخ هذا يسخن الجسم ويحافظ على الانتصاب من ناحية أخرى ، يمكن أن يزيد العسل من قوة، يمكنك خلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل مع العسل واستهلاكه للحصول على تأثيرات أفضل.

يعتبر العصير المستخرج من الزنجبيل من العناصر المثيرة للشهوة الجنسية ومفيد في علاج الضعف الجنسي.

- خلطات مقوية للجنس بالعسل

افعل ذلك في المنزل: امضغ فصين إلى ثلاثة فصوص من الثوم الخام يوميًا، يساعد المضغ المنتظم لفصتين أو ثلاثة من الثوم النيء في علاج الضعف الجنسي ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول خبز الثوم المحضر من الحبوب الكاملة يساعد في إنتاج حيوانات منوية صحية.

افعل ذلك في المنزل: امضغ فصين إلى ثلاثة فصوص من الثوم الخام يوميًا، يساعد المضغ المنتظم لفصتين أو ثلاثة من الثوم النيء في علاج الضعف الجنسي ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول خبز الثوم المحضر من الحبوب الكاملة يساعد في إنتاج حيوانات منوية صحية.

يعد البصل منشطًا فعالًا للشهوة الجنسية وواحدًا من أفضل معززات الرغبة الجنسية ، لكن خصائصه غير معروفة بشكل عام.

يعد البصل منشطًا فعالًا للشهوة الجنسية وواحدًا من أفضل معززات الرغبة الجنسية ، لكن خصائصه غير معروفة بشكل عام.

- خلطة الأسد للمتزوجين

- ارجينين

إل-أرجينين هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في جسمك، يساعد في صنع أكسيد النيتريك، أكسيد النيتريك يريح الأوعية الدموية لتسهيل الانتصاب الناجح وهو ضروري للأداء الجنسي الصحي.





الضعف الجنسي، شهد واحد وثلاثون بالمائة من الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي ويتناولون 5 غرامات من L-arginine يوميًا تحسينات كبيرة في الوظيفة الجنسية. أرجينين على، شهد واحد وثلاثون بالمائة من الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي ويتناولون 5 غرامات من L-arginine يوميًا تحسينات كبيرة في الوظيفة الجنسية.





كما أن L-arginine مع pycnogenol ، وهو منتج نباتي من لحاء الشجر ، أعاد القدرة الجنسية إلى 80 في المائة من المشاركين بعد شهرين. استعاد اثنان وتسعون في المائة القدرة الجنسية بعد ثلاثة أشهر.





مزيج من مسحوق الجوز والعسل علاج طبيعي يثبت أنه مغلي فعال للتغلب على مشاكل الانتصاب، خذ كمية متساوية من مسحوق الجوز والعسل واخلطهما جيدًا. خذ ملعقة من هذا الخليط ثلاث مرات في اليوم متبوعة بكوب من الحليب.





- خلطة العسل وحبة البركة للجنس

حبة البركة والعسل على الذكور والإناث، وتم تقسيم سبعة عشر رجلًا وثمانية وعشرين أنثى إلى مجموعتين ، وأظهرت النتائج أن الذكور المصابين بفرط كوليسترول الدم أظهروا انخفاضًا كبيرًا في الكوليسترول الكلي (TC) وزادوا أيضًا في HDL-c ، حيث أظهرت النساء المصابات بفرط كوليسترول الدم انخفاضًا في الدهون الثلاثية (TG) وزيادة في HDL-c، قدمت النتائج آثار عملية لبذور N. sativa وخليط العسل على كلا الجنسين بشكل عام ، تشير هذه النتائج إلى أن مزيجًا من N. تأثير خليط من بذورعلى الذكور والإناث، وتم تقسيم سبعة عشر رجلًا وثمانية وعشرين أنثى إلى مجموعتين ، وأظهرت النتائج أن الذكور المصابين بفرط كوليسترول الدم أظهروا انخفاضًا كبيرًا في الكوليسترول الكلي (TC) وزادوا أيضًا في HDL-c ، حيث أظهرت النساء المصابات بفرط كوليسترول الدم انخفاضًا في الدهون الثلاثية (TG) وزيادة في HDL-c، قدمت النتائج آثار عملية لبذور N. sativa وخليط العسل على كلا الجنسين بشكل عام ، تشير هذه النتائج إلى أن مزيجًا من N.





يمكنك استخدام بذور حبة البركة المطحونة مع اضافة القليل من العسل، وتناولها بشكل يومي في الصباح، فهذا الخليط يساعد بشكل كبير في التخلص من الضعف الجنسي .

مكونات

1 ملعقة صغيرة حبة البركة

1 ملعقة صغيرة من الحليب

1 ملعقة صغيرة من العسل

اخلط المكونات معا بشكل جيد، ثم تناول ملعقة في الصباح







