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رياضة

بصورة له مع شيكابالا.. جنش: أهلا بكم من جديد يا كابيتانو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك صورة له مع محمود عبدالرازق شيكابالا وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " . 

وعلق جنش على الصورة، قائلا " أهلا بكم من جديد كابيتانو  ". 

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وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسي أمام إنبي.

وقسم الجهاز الفني للزمالك الفريق إلى مجموعتين حيث شهدت التقسيمة تألق شيكابالا ومصطفى فتحي وحسام أشرف وعمر السعيد.

وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مدربا الزمالك على التقسيمة الفنية، في حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربي الأحمال والتأهيل.

ويستعد الزمالم لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
 
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