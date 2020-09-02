AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للمتقاعدين.. الإمارات تطلق مبادرة عالمية للإقامة في دبي بشروط

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:09 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
Advertisements
محمود نوفل
أطلقت دبي مبادرة للمتقاعدين من مختلف أنحاء العالم من خلال برنامج "التقاعد في دبي" والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وهو ثمرة التعاون بين "دبي للسياحة" و"الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب".


يأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.


ونصت المبادرة على أنه بإمكان أي مقيم أو متقاعد خارج الدولة يزيد عمره على 55 عامًا التقدُّم للحصول على تأشيرة التقاعد عبر الموقع الإلكتروني http://ww.retireindubai.com، وفق مجموعة من المعايير والمتطلبات الخاصة للحصول على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات.


واشترطت المبادرة أن يكون لدى المتقاعد دخل شهري قدره 20,000 درهم يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك رصيدًا بمبلغ مليون درهم أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1.5 مليون درهم وإلغاء الغرامات.. إجراءات إماراتية عاجلة لدعم الاقتصاد ضد كورونا

ولي عهد دبي يعلن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم

بقيمة 1.5 مليار درهم.. دبي تحفز الاقتصاد بحزمة مالية جديدة

نموت جوعًا.. اشتعال المظاهرات والاحتجاجات بـ 6 مدن إيرانية.. فيديو وصور

فى عيد ميلاده الـ 71 .. محطات مهمة فى حياة محمد بن راشد آل مكتوم

بقيمة 70 مليون درهم.. قيمة تجارة دبي الخارجية من المطهرات تحقق نموا بواقع 23%

ترشيحاتنا

أشياء غريبة تدور في الكواليس.. كهربا يدفع ثمن اختياره | تفاصيل

في السعودية.. تحذير شديد اللهجة لمؤسسة النقد العربي لعملاء البنوك

القبض على المتهم بإطلاق النار على المجند "شهيد العياط".. شاهد

مصير غامض.. شوبير يكشف عن قرحة تهدد نيدفيد

للمتقاعدين.. الإمارات تطلق مبادرة عالمية للإقامة في دبي بشروط

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

AdvertisementS

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذك وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات| تفاصيل

الملك سلمان يبعث برسالة عاجلة إلى ولي عهد الكويت

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

لم نسجل صفر إصابات.. المصل واللقاح: لا نزال في الموجة الاولى من كورونا

الحكومة تعلن بشرى لأهالي مدن الحمام والعلمين والضبعة

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقضي على السعال واحتقان الحلق.. فوائد الزنجبيل للصدر

تويوتا كورولا 2021 تصل مصر استعدادا لطرحها بالأسواق.. صور

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها