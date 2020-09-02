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توك شو

عايز أقابل الهضبة.. كفيف موهوب يتمنى لقاء عمرو دياب.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:07 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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البهي عمرو
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا مصورا، عن "عمر حسن" عازف الموسيقى، وقالت إن هذا العازف من ذوي القدرات الخاصة، ولكن يتمتع بموهبة مميزة.

وعرضت عزة مصطفى، مقطع فيديو لـ"عمر" وهو يعزف الموسيقى، وظهر أنه يمتلك موهبة.

وقال عمر حسن ، إنه يحب العزف على الموسيقى منذ سن صغيرة، مؤكدًا أنه كان يجلس على البيانو ويضغط على الازرار فقط.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه كان يذهب لـ غرفة الموسيقى للاستماع لـ المقاطع الموسيقية المميزة. 

ولفت إلى أن الأزمة الصحية التى يعيش بها " أنه كفيف" لم تمنعه من الاستمرار فى الطريق الذى يحبه، وأكد أنه دخل كلية الالسن. 

وأشار إلى أن والدته من الأشخاص التى وقفت بجواره فى اشياء كثيرة، وان شقيقته كانت المشجع الأول له وأوضح أنه يتمنى توزيع أى عمل مع الفنان عمرو دياب، وتمنى ان يتقابل مع الهضبة.

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى الهضبة عمرو دياب، بتلبية طلب عمر.
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