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أخبار العالم

إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق بفيروس كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:09 م
سيلفيو برلسكوني
سيلفيو برلسكوني
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأعلن وزير الصحة الإيطالي، اليوم الأربعاء، احتمالية ظهور أول عينات من لقاح شركة استرازينيكا في نهاية العام الجاري 2020. 

وكشفت مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، عن عدم وجود أي لقاح حتى الآن يحمى من عدوى كورونا وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كاملة.
 
وأكدت أنه يجب الحرص الشديد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة مشيرة إلي أن فيروس كورونا لا يوجد دلائل علمية على قيامه بآثار نفسية مشيرة إلى أن مرض الكوفيد مع رحلة العلاج يسبب عوارض نفسية وقالت إن 80% من الحالات بسيطة.
  
وتحدثت عن الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية، في الدول وأهمها الانخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.
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