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محافظات

استغاثات متكررة.. أبناء دار السلام بسوهاج يطالبون بتوسعة "طريق الموت".. شاهد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
طالب العديد من أهالي دار السلام بمحافظة سوهاج، بتوسعة طريق الموت "سوهاج- دارالسلام"، بطول 80 كيلو مترًا بشريط الترعة الفاروقية، بعد تكرار الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء شبه يوميًا؛ لتصبح الطرق حاصدة لأرواح أبناء المحافظة وأهاليهم

وقال "محمد.ع. أ"، أحد أبناء المركز: يشهد طريق دار السلام، الذي يطلقوا عليه الأهالي طريق الموت، "سوهاج دار السلام ـ نجع حمادي"، موضحًا أنه تحدث حوادث يومية وسيارات تسقط في الترعة وموتى وجنائز ولا أحد يتحرك من المسؤولين لعلاج مشاكل الطريق الذي يتسبب في وفاة مواطنين كثيرة.

وأكد "كارم. ع"، الطالب بكلية الحقوق، والمقيم بقرية أولاد طوق دائرة المركز،  أن الطريق ضيق جدًا وبحاجة لزيادة مساحته، ووضع حواجز على الترعة حتى لا تسقط السيارات بها كما يحتاج لإعادة رصفة وتركيب أعمدة إنارة.

وأشار "مصطفى. ر"، عامل، إلى أن الطريق أصبح طريقًا للموت وحصد الأرواح بسبب الإهمال، موجهًا استغاثة عاجلة لوزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة تمهيد الطريق وتوسعته حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضافت منه السيد، المُقيمة بقرية أولاد يحيى دائرة المركز، أنه لابد من وضع ردار على الطريق للتحكم بسرعة سير السيارات وللحفاظ على أرواح أطفالنا وأهلنا.

استغاثات متكررة.. أبناء دار السلام بسوهاج يطالبون بتوسعة "طريق الموت".. شاهد
استغاثات متكررة.. أبناء دار السلام بسوهاج يطالبون بتوسعة "طريق الموت".. شاهد
استغاثات متكررة.. أبناء دار السلام بسوهاج يطالبون بتوسعة "طريق الموت".. شاهد
استغاثات متكررة.. أبناء دار السلام بسوهاج يطالبون بتوسعة "طريق الموت".. شاهد
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