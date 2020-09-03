رواد طريق كوبري الأميرية الرابط بين القاهرة والقليوبية يشكون من انتشار القمامة

شكا المواطن ايهاب محمد السيد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بطريق كوبرى الأميرية بين القاهرة والقليوبية.





ويقول إيهاب السيد فى رسالته : نشكو من انتشار القمامة بطريق كوبرى الأميرية الرابط بين محافظة القاهرة والقليوبية ، الأمر الذى يتسبب فى تشويه المظهر العام وانتشار الروائح الكريهة"، مناشدا المسؤلين حل هذه المشكلة .





للتواصل مع مقدم الشكوى : 01555525430





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.