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أخبار العالم

أشهر قضية خطف في السعودية.. الحكم على خاطفة الدمام بالإعدام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:34 م
المحكمة الجزائية
المحكمة الجزائية بالدمام
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محمود نوفل
أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام، حكما، يقضي بالقتل تعزيرا، للمتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام). 

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، بحكم القتل تعزيرا، بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل 3 عقود بمدينة الدمام، والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.

ويُشار الي ان الساحة السعودية كانت قد إنشغلت الفترة الماضية بقضية هي من اشهر قضايا الخطف في المملكة العربية السعودية والتي عُرفت إعلاميا بإسم قضية خاطفة الدمام والتي قامت فيها سيدة منذ ثلاثة عقود بخطف 3 اطفال من المستشفي.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في الكشف عن خبايا تلك الجريمة التي هزت اركان المجتمع السعودي حينما أقدمت الخاطفة علي إستخراج وثائق هوية لهؤلاء المخطوفين إلا ان الشرطة السعودية تمكنت من الكشف عن القضية وخباياها وتقديم الخاطفة للمحاكمة وإعادة المخطوفين الي ذويهم.
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