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رياضة

بعد رحيل ميسي.. كيف يلعب برشلونة الموسم المقبل؟

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:40 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.


رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.


ميسي يملك في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي بأنه لن يسمح له برحيله سوى بعد دفع المبلغ.. هناك اجتماع المفترض أن يقام بين والد اللاعب ورئيس النادي.. هل يرحل ميسي عن برشلونة؟ من سيعوضه في برشلونة؟ وكيف سيعوضه من الأساس؟.


برشلونة لديه في الخط الهجومي كل من عثمان ديمبلي، فيليبي كوتينيو، مارتن برايثوايت، لويس سواريز، أنطوان جريزمان وأنسو فاتي.


بشكل كبير سيرحل عن الفريق لويس سواريز وبدرجة أقل برايثوايت، والتعاقد مع خليفة ميسي سيكون صعبًا في ظل الأزمة المالية التي يعانيها الفريق، فكيف يلعب برشلونة الموسم المقبل؟.


أنطوان جريزمان بحسب التسريبات سيلعب الموسم المقبل في مركز رأس الحربة مركزه المعتاد بعد رحيل سواريز، وكما أكد بارتوميو رئيس النادي أن المهاجم الفرنسي إضافة إلى مواطنه ديمبلي باقيان في الفريق الموسم المقبل.


كوتينيو تمت إعارته لصفوف بايرن ميونخ، لكن إعارته انتهت وعاد لبرشلونة بعد أداء قوي في دوري أبطال أوروبا، لكن كوتينيو مركزه الأساسي صانع للعب.. يمكنه اللعب في مركزي الجناح لكنه لن يكون بتلك الجودة لميسي.


ديمبلي أيضًا يلعب في الناحية اليسرى، لكن يمكنه اللعب في اليسار، ومع تكرر إصاباته فإنه لن يكون جديرًا بالثقة للاعتماد عليه في شغل مكان ميسي.


برشلونة لديه سيرجيو روبيرتو وهو لاعب يجيد اللعب أيضًا في كافة المراكز على الجهة اليمنى.. وفي حال عدم استقدام بديل لميسي قد يكون هو من يلعب في تلك الجهة، ولكن كيف؟.


روبيرتو يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيمن لكنه ليس بجودة ميسي ولن يسجل 30 هدفًا في الموسم على سبيل المثال.. قد يغير برشلونة خطته المعتادة 4-4-3، لـ 4-4-2 دايموند وهي التي يستخدمها زيدان كثيرًا مع ريال مدريد.


يمكن لبرشلونة اللعب بسيرجيو روبيرتو على اليمين وكوتينيو على اليسار وبجانبهما فرانكي دي يونج وبيانيتش، وأمامهما أنطوان جريزمان الذي يجيد اللعب على الأطراف أيضًا، ومهاجم أخر ثان قد يكون الشاب أنسو فاتي أو لوتارو مارتينيز في حال التعاقد معه من إنتر.


هذه الطريقة قد تكون الأمثل لبرشلونة حال بيع ميسي، لكنها لن تساعد الفريق في تسجيل العديد من الأهداف كالعادة، لكن الفريق قد يستخدمها مضطرًا حال عدم التعاقد مع بديل لـ ميسي.


يمكن لبرشلونة أن يلعب أيضًا بديمبلي في الجهة اليمنى، فاتي في الجهة اليسرى، وجريزمان في الأمام وخلفه كوتينيو.


أيًا كانت الطريقة التي سيلعب برشلونة بها  فإن تعويض ميسي سيكون صعبًا للغاية، فهل ينجح برشلونة في تقليل أضرار رحيل ميسي المحتمل؟.
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