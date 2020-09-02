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أخبار العالم

كيان.. طفلة هزت السعودية | وتحرك عاجل من أمير المنطقة الشرقية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:46 م
الطفلة كيان
الطفلة كيان
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محمود نوفل
أصدر أمير المنطقة الشرقية السعودية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارا بضرورة متابعة حالة الطفلة "كيان"  بمتابعة شخصية من نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بضرورة نقل الطفلة " كيان" الي المستشفي التخصصي في محافظة الدمام.

وذكرت صحيفة سبق السعودية أنه تم معاينة وفحص الطفلة "كيان علي اعطيريز" ؛ من المختصين بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة، وتقديم الخدمة العلاجية وفق ما يتطلبه وضعها الصحي.

يذكر أن الطفلة "كيان" شُخصت حالتها بمرض "ضمور العضلات الشوكي" لمدة تجاوزت ثمانية أشهر، وتنقلت بين المستشفيات بجهاز تنفسي لتلقي العلاج، حتى وصلت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وهي على الجهاز التنفسي ليباشر ويتابع المستشفى التخصصي حالة الطفلة.
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