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رياضة

لماذا تأخرت عودة إليو ديانج من مالي إلى القاهرة.. مصادر خاصة تجيب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة السبب الرئيسي وراء تاخر عودة المالي أليو ديانج للقاهرة من بلاده حتي الآن.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـــ«صدي البلد» إن أليو ديانج كان سيعود للقاهرة صباح أمس ولكنه فوجئ في المطار بعدم إكتمال إجراءات دخوله لمصر .

وأضاف المصدر ان اللاعب اجري إتصالات هاتفية بالجهاز الإداري للأهلي ووعدوه بحل الأزمة وتم حجز موعد طائرة أخري مساء أمس ولكن المشكلة تكررت أيضًا ولم يستطيع العودة .

وأوضح المصدر أنه كان مقررًا تواجد اللاعب في مران اليوم الصباحي ولكنه لم يستطع بسبب عدم إنهاء إجراءات عودته وظل في بلاده وتم الحجز له علي طائرة أخري مساء اليوم.

وشدد المصدر على ان اللاعب سوف يعود للقاهرة فجر غد ويتواجد بالمران الأخير للقلعة الحمراء قبل مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء الجمعه.

وقال المصدر ان اللاعب يشعر بحالة من الضيق الشديد بسبب ما تعرض له في بلاده ويرغب في العودة سريعا ليلحق بمواجهة وادي دجلة .
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