انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان أرض الجولف في مصر الجديدة

اشتكى المواطن سامح يعقوب، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، وتهدد سلامة المواطنين بمنطقة أرض الجولف فى مربع شارعين، شارع شمس الدين الذهبى وشارع القمص سيرجيوس التابعة إلى محافظة القاهرة .





وقال فى رسالته: إن الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان تضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل.





مناشدا المسئولين القضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



