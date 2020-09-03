مواطن يستغيث بالمسئولين بعد حذف 4 أفراد من بطاقة التموين بدون أسباب

اشتكى المواطن حمادة حسان شديد المقيم فى محافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 4 أفراد من بطاقة التموين التى تحمل رقم 101015294187 ورقم قومى 26501100101359 بدون أسباب.





قال فى رسالته : فى الأساس الأسرة مكونة من 8 أفراد تم حذف 4 ما ترتب عليه عدم الاكتفاء بالخبز أو المواد التموينية، وتقدمت بالتظلم أكثر من مرة لكن لم يتم عودة باقى الافراد مرة أخرى".

وناشد القارئ المسئولين بإعادة إضافة أبنائه من مواليد 2007 إلى 2013 حتى تكفى السلع التموينية والخبز جميع أفراد الأسرة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



