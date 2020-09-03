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بين الناس

تفعيل مشروع الصرف الصحى مطلب أهالي الصفا بالقليوبية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمدعبد الباقى من أهالى قرية الصفا التابعة لمركز طوخ  محافظة القليوبية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تشغيل مشروع الصرف الصحى.

ويقول فى رسالته: على الرغم من الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الصفا منذ سنوات إلا أن المشروع لم يتم تشغليه حتى الوقت الحالى.

وأضاف: القرية تصرف في خزانات أرضية وهي الآن عائمة علي مياه الخزانات ونقوم جميعا بكسح الخزان مرتين أسبوعيا .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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