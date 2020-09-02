الفازلين قبل البكاء.. 5 قواعد غريبة لـ الإتيكيت عند البنات

كما تتميز الفتيات في الوقت الحالي بعدم التحدث بصوت عالٍ في الأماكن العامة؛ وذلك لأن الصوت العالي يعد من التصرفات السيئة التى لا يفضلها الكثير، وضد الإتيكيت ، كذلك في الماضي كان الصوت المرتفع من ضمن الممنوعات الخاصة بالمرأة.



