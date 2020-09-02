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مرأة

الفازلين قبل البكاء.. 5 قواعد غريبة لـ الإتيكيت عند البنات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:01 م
وضع الفازلين للعيون
وضع الفازلين للعيون
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نهى هجرس
انتشرت في الفترة الأخيرة مجموعة من القواعد الغريبة التى تتبعها الفتيات وتنشرها من خلال الجروبات عبر "الفيسبوك"،  وظهرت قاعدة جديدة وغريبة لوضع الفازلين قبل البكاء؛ لعدم ظهور هالات سوداء تحت العيون.

كما انتشر مكياج الكمامة، والذى انتشر بشكل كبير بعد ظهور فيروس كورونا بين العديد من الفتيات اللاتي يفضلن وضع المكياج بشكل دائم، وبدأوا بوضع المكياج على الكمامة مع العيون للظهور بشكل متكامل، وذلك مع اختيار الكمامة الملونة التى تتناسب مع إطلالتهن.


وفى بعض المناطق العربية كان ممنوع استخدام الشوكة عند تناول الطعام أو في المناسبات، ويتوقف استخدام الشوكة فقط لدفع الطعام على الملعقة بشكل بسيط. 

كما تتميز الفتيات في الوقت الحالي بعدم التحدث بصوت عالٍ في الأماكن العامة؛ وذلك لأن الصوت العالي يعد من التصرفات السيئة التى لا يفضلها الكثير، وضد الإتيكيت، كذلك في الماضي كان الصوت المرتفع من ضمن الممنوعات الخاصة بالمرأة.

وفي بعض البلاد الغريبة، إصدار الأصوات عند تناول الحساء والأطباق الساخنة في بعض البلدان، وذلك في حين أن هذا الفعل يعتبر غير لائق كليًا في بلدانا العربية مثلًا، الا أنه مسموح ومستحب في اليابان مثلًا، حيث يعتبر أنه يتيح للناس تناول النودلز بشكل أسرع ويتيح للطباخ اكتشاف الى أي مدى أحب الضيوف أطباقه وتناولوها بشهية، فلا تستغربي في حال زرت هذا اليلد الآسيوي وأرتدت مطعمًا محليًا لأنّك ستستمعين الى سمفونية فموية حتى في أفخم الأماكن.
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