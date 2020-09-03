خوفا من العدوى.. سكان حى المرج يشكون من تراكم أكوام القمامة

شكا المواطن جورج فهيم عزيز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة.





ويقول فى رسالته: نعانى من تراكم القمامة في شارع الحاج نعمان بجوار حي المرج ومركز شباب الأندلس محافظة القاهرة مما يؤدي انتشار الباعوض والحشرات، مناشدا المسئولين ضرورة التدخل لرفع القمامة ومنع تراكمها مرة أخرى.





ويمكن التواصل مع القارئ

01228753880





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



